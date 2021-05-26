Басманный суд арестовал бывшего топ-менеджера "Ростеха" Лалетину

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Москве Басманный суд по ходатайству следствия до 24 июля арестовал бывшего топ-менеджера госкорпорации "Ростех" Аллу Лалетину, обвиняемую в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), сообщили в пресс-службе суда.

Как пишет "Коммерсантъ", ранее Головинский суд Москвы отправил ее под домашний арест по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) в связи с трудоустройством 14 "мертвых душ" в московское представительство входящего в "Ростех" АО НЗИВ. 25 мая к ней домой пришли с обысками, и ей было предъявлено новое обвинение, сообщила газета.

По сведениям издания, Лалетиной вменяется незаконное получение более $1 млн - 70 млн рублей от бывшего гендиректора "Новосибирского завода искусственного волокна" (НЗИВ) Рустама Измайлова за общее покровительство, а также финансирование программ модернизации предприятия. Дело расследует центральный аппарат СКР.

По обоим обвинениям Лалетина не признает вину, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Комментариями правоохранительных органов по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

По данным "Коммерсанта", что в "Ростехе" Лалетина занимала должность директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению. В настоящее время, по данным источника "Интерфакса" Лалетина работает главным научным сотрудником в Институте государства и права Российской академии наук (ИГП РАН).