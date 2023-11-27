Бывший топ-менеджер "Ростеха" Лалетина приговорена к восьми годам колонии

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы признал бывшего топ-менеджера госкорпорации "Ростех" Аллу Лалетину виновной в получении многомиллионной взятки. Она приговорена к восьми годам колонии общего режима.

"Также ей назначен штраф в двухкратном размере взятки, что составляет более 133 млн рублей", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анна Локтева.

Как сообщал "Коммерсантъ", бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации Лалетиной вменяют получение более $1 млн от бывшего гендиректора "Новосибирского завода искусственного волокна" (НЗИВ) Рустама Измайлова за общее покровительство, а также за финансирование программ модернизации предприятия.