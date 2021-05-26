В 2020 году суды РФ взыскали более 150 млрд руб. ущерба окружающей среде

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Российские суды в прошлом году рассмотрели более тысячи исков о возмещении вреда окружающей среде, более половины из них удовлетворены, заявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды, организованной Верховным народным судом КНР и программой ООН по окружающей среде (UNEP).

В распространенном пресс-службой Верховного суда пресс-релизе выступления Лебедева отмечается, что в 2020 году удовлетворены требования по 64% дел. Взысканная судами сумма возмещения составляет 152 млрд рублей.

По его словам, российские суды учитывают, что размер возмещения вреда может быть уменьшен судом только с учетом имущественного положения гражданина и при условии, что причинение вреда не являлось умышленным.

В 2020 году за совершение экологических преступлений осуждены 5,3 тыс. человек, из них 2,5 человек осуждены за незаконную рубку лесных насаждений, а 2,2 тыс. человек - за незаконную добычу водных биологических ресурсов.