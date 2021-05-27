Поиск
AНачало в 20:15Белоруссия Белоруссия3 : 4Великобритания ВеликобританияОконченподробнееBНачало в 20:15Канада Канада4 : 2Норвегия НорвегияОконченподробнееAНачало в 16:15Россия Россия3 : 0Дания ДанияОконченподробнееBНачало в 16:15Казахстан Казахстан3 : 2Германия ГерманияОконченподробнее

В состав ВМФ России примут малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В состав Военно-морского флота России 29 мая будет принят малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов", построенный на нижегородском предприятии "Волга" по проекту 03182, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Торжественная церемония с поднятием Андреевского флага на танкер пройдет в Севастополе.

"О завершении государственных испытаний и готовности судна к приему в состав ВМФ главнокомандующему ВМФ России Адмиралу Евменову доложил начальник Управления кораблестроения ВМФ капитан 1 ранга Ильяс Шигапов", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что в ближнесрочной перспективе для вспомогательного флота ВМФ России будет построено еще три малых морских танкера этого проекта. Два из них будут построены на "Восточной верфи".

Проект малого морского танкера 03182 был разработан Зеленодольским проектно-конструкторским бюро. Минобороны РФ заказало строительство четырех таких танкеров ВМФ. Строительство танкера на предприятии "Волга" началось 1 сентября 2016 года. Первым для предприятия "Волга" (Нижний Новгород) стал танкер "Вице-адмирал Паромов". В марте 2017-го на этом же предприятии был заложен еще один танкер этого проекта - "Василий Никитин".

Малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" пр. 03182 является многоцелевым судном, способным транспортировать жидкие и сухие грузы. Он способен эффективно решать задачи снабжение кораблей и судов, а также выполнять спасательные функции на море.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВМФ РФ должен получить в срок 20 новых кораблей дальней морской зоны.

"Вице-адмирал Паромов" Севастополь

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор не будет замедлять Google и Facebook в ближайшее время

Роскомнадзор не будет замедлять Google и Facebook в ближайшее время
Пандемия коронавируса

Фестиваль мороженого отменили в Санкт-Петербурге из-за COVID-19

Фестиваль мороженого отменили в Санкт-Петербурге из-за COVID-19

ВС не нашел "оборонного назначения" у кабачковой икры в деле поставщика Росгвардии

ВС не нашел "оборонного назначения" у кабачковой икры в деле поставщика Росгвардии

Что произошло за день: среда, 26 мая

Facebook счел Россию и Иран главными источниками поддельных аккаунтов

Facebook счел Россию и Иран главными источниками поддельных аккаунтов

Цены на сахар в РФ после двухнедельной остановки вновь пошли в рост

Путин заявил о нецелесообразности обязательной COVID-вакцинации

Матвиенко призвала снова сделать Россию самой читающей страной

Пандемия коронавируса

В России началась вакцинация домашних животных от коронавируса

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');