Путин рассказал о поставках в ВС РФ новых воздушных судов и кораблей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ должны в срок получить 145 новых и модернизированных летательных аппаратов, а также 20 кораблей дальней морской зоны, сообщил президент РФ Владимир Путин

"Важно и впредь четко в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники. Особенно с длительными технологическими циклами производства. Имею в виду, прежде всего, конечно, технику для Воздушно-космических сил, Военно-морского флота", - заявил Путин на совещании по военной тематике в Сочи.

Российский лидер также рассказал, что в Сочи будет обсуждаться увеличение возможностей космической группировки.

"Отдельно прошу остановиться сегодня на вопросах, связанных с увеличением возможностей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения, а также обеспечения действий Вооруженных сил с использованием космических систем и комплексов", - заявил Путин.

Президент РФ также отметил выполнение работ для Гособоронзаказа во время пандемии.

"Задания гособоронзаказа в прошлом году были выполнены на 99,8%. Это хороший показатель", - сказал Путин.

Он отметил, что из-за пандемии коронавируса предприятия ОПК столкнулись с непростыми проблемами.

"Своевременно принятые меры позволили сохранить ритмичность и устойчивость работы всех производственных процессов, требуемых темпов проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, серийного производства, модернизации и ремонта вооружений и техники", - заявил президент.

Ранее Путин указывал, что при подготовке к совещаниям в Сочи ему докладывали о ходе выполнения государственных заказов. Тогда президент не исключал возможности национализации предприятий в случае злостного невыполнения ими Гособоронзаказа.