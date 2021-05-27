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Ущерб от паводков для дорог в Приамурье превысил 1,2 млрд рублей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Предварительная сумма ущерба от подтопления дорог из-за вышедших из берегов рек и дождевых паводков в Амурской области составила около 1,2 млрд рублей, сообщает региональный Минтранс.

"Участки обследованы, составлены акты и подготовлены сметы, объем разрушений превышает 1,2 млрд рублей, ущерб уточняется, так как ситуация ухудшается в связи с прогнозом неблагоприятных погодных условий на территории области в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время восстановительные работы ведутся в рамках контрактов по содержанию.

"Минтрансом фактически расходуются лимиты на содержание, предусмотренные до конца текущего года, эти средства необходимо будет восполнять. Ситуация продолжает ухудшаться, средств на восстановление, возможно, понадобится больше", - приводятся в сообщении слова губернатора Василия Орлова.

Как сообщалось, в четверг в Приамурье введен режим ЧС из-за паводков. Повреждено почти 297 участков автомобильных дорог протяженностью 336 км, разрушено также два моста и 14 водопропускных труб. По последним данным, в регионе подтопленными остаются 22 приусадебных участка в трех районах, а также восемь автомобильных дорог.

Амурская область

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