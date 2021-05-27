"Открытая Россия" заявила о самоликвидации
Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Движение "Открытая Россия" (Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ) прекращает свою деятельность и закрывает все отделения в регионах, сообщает исполнительный директор движения Андрей Пивоваров.
Он заявил "Интерфаксу", что все члены движения исключены из организации, а их членство аннулировано - во избежание возможного преследования.
"Госдума готовится ужесточить статью 284.1 УК РФ, а нам не нужны новые штрафы и уголовные дела, и мы хотим защитить наших сторонников", - пояснил исполнительный директор движения.
"Открытая Россия" была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского.
Весной 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания).