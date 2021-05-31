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Источник узнал о планах завести уголовное дело на лидера "Открытой России"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В отношении бывшего исполнительного директора общественной организации "Открытая Россия" (Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной в России) Андрея Пивоварова хотят возбудить уголовное дело о деятельности "нежелательной организации", заявил осведомленный источник "Интерфакса".

Это статья 284.1 УК (осуществление деятельности на территории России иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности)".

Вечером 31 мая Пивоваров сообщил "Интерфаксу", что его сняли с самолета в "Пулково". Это произошло, когда он уже прошел контроль, и самолет начал рулежку.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.

27 мая Пивоваров объявил, что организация "Открытая Россия" прекращает существование, закрывает все региональные отделения и аннулирует членство всех участников. Таким образом в организации хотели избежать нового преследования своих сторонников по статье об участии в работе иностранных нежелательных НПО. Ранее из этих же соображений самораспустилось сетевое движение "Открытая Россия" и была создана РОО.

Весной 2017 года Генпрокуратура признала нежелательными для России британскую "Открытую Россию", американский "Институт современной России" и британское общественное сетевое движение "Открытая Россия". В российских одноименных структурах подчеркивали, что не имеют к этим НПО отношения.

Андрей Пивоваров Петербург Пулково Открытая Россия

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