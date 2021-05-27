Руководители центра "Гравитация" получили сроки за пожар на научном шоу

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Иркутске Октябрьский суд признал руководителей научно-развлекательного центра "Гравитация" Наталью и Олега Соболевых и ведущего программ Даниила Дайнеко виновными по делу о пожаре на научном шоу 1 июня 2018 года, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Им вменяли оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей до шести лет, и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п.п. "а, б, в" ч.2 ст.238 УК).

Соболевы приговорены к трем годам и десяти месяцам колонии общего режима и оштрафованы на 100 тысяч рублей каждый.

Дайнеко приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. На момент поступления дела в суд в октябре 2019 года он был несовершеннолетним.

С Соловьевых суд также взыскал в общей сложности 6 млн рублей компенсаций морального вреда, уточнила гособвинитель Виктория Григорьева. Гражданские иски потерпевших удовлетворены полностью или частично.

По данным прокуратуры, при пожаре травмы получили 13 человек, в том числе десять детей.

Деньги на счетах, имущество руководителей и самого научно-развлекательного центра в ходе следствия было арестовано.

1 июня 2018 года в центре "Гравитация" во время представления попали в пламя горелки и загорелись пары спиртосодержащей жидкости, с которой проводили опыты. Ожоги получили дети возрастом от пяти до 13 лет, находившиеся в первом ряду.

После этого центр закрыли, его руководство и сотрудники были задержаны. Под домашним арестом оказались директор и технический директор центра, который, по версии следствия, закупал воспламенившиеся реагенты и отвечал за пожарную безопасность в "Гравитации".

Ранее была осуждена ассистент ведущего шоу. Ее уголовное дело выделили в отдельное производство.