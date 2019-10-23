Руководителей иркутской "Гравитации" будут судить за ожоги у детей во время научного шоу

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела жителей Иркутска, которые руководили научно-развлекательным центром "Гравитация", где 1 июня 2018 года восемь детей получили ожоги во время проведения химических опытов.

"Собранные следствием доказательства явились достаточными для утверждения заместителем генерального прокурора РФ обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд", - говорится в официальном сообщении СКР.

Перед судом также предстанет ведущий шоу в "Гравитации", фамилия которого не называется, поскольку он является несовершеннолетним.

Все трое фигурантов обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей до шести лет и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п.п. "а", "б", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

В сообщении отмечается, что ранее была осуждена ассистент ведущего шоу, уголовное дело которой было выделено в отдельное производство.

Как ранее сообщалось, 1 июня 2018 года в научно-развлекательном центре "Гравитация" при проведении опытов загорелась спиртосодержащая жидкость. В результате восемь детей в возрасте от 5 до 13 лет получили ожоги различной степени тяжести.

После происшествия центр закрыли, его руководители и работники были задержаны. Суд поместил под домашний арест директора и технического директора, который, по версии следствия, закупал реагенты, воспламенившиеся во время опытов. Он также был ответственным за пожарную безопасность в "Гравитации".