Власти Югры захотели включить два района в арктическую зону России

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры выступают за включение двух северных районов округа в состав арктической зоны России. Об этом сообщил первый замгубернатора региона Алексей Охлопков.

"Мы в нашем регионе работаем над тем, чтобы включить наши северные приарктические Березовский и Белоярский районы в состав арктической зоны Российской Федерации. С нашей заявкой работает Российская Академия наук и правительство России", - сказал Охлопков в четверг на дискуссии "Новая климатическая политика" Невского международного экологического конгресса.

Замгубернатора подчеркнул, что "это назревшее решение, которое позволит развить климатические компетенции Российской Федерации в арктической зоне".

Он добавил, что автономный округ мог бы стать пилотным регионом по оценке поглощающей способности природных экосистем.

"Мы предлагаем рассмотреть наш автономный округ в качестве пилотного региона по аналогии с Сахалином по оценке поглощающей способности природных экосистем. В том числе с поправкой на арктическую специфику, поскольку у нас в этом направлении наработан очень большой, признаваемый международным научным сообществом опыт", - заявил Охлопков.

По его словам, Югра является уникальным регионом с точки зрения учета поглощающей способности лесов и иных экосистем. Территория округа на 92% занята лесами, а 40% из них заняты водно-болотными угодьями, которые являются уникальными экосистемами с точки зрения поглощения избыточного углекислого газа.

С 2010 года в регионе успешно функционирует научно-исследовательская база и инфраструктура экологических наблюдений – международный полевой стационар "Мухрино".

"Это уникальная для всего мира, для нашей страны стационар. Он вошел в состав европейского проекта. Работа стационара обеспечивает накопление реальных научных достоверных данных об эмиссии и поглощении парниковых газов природными экосистемами", - констатировал замгубернатора.