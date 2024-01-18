Правительство рассмотрит включение двух районов Югры в зону Арктики

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о внесении двух муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в Арктическую зону России, сообщила пресс-служба правительства.

Планируется внести изменения в статью 2 федерального закона "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации". Предлагается включить Березовский и Белоярский муниципальные районы ХМАО - Югры в состав Арктической зоны. "Принятие документа позволит создать благоприятные условия для развития и освоения муниципальных районов автономного округа и Арктической зоны в целом", - отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что соответствующие изменения подготовило Минвостокразвития.

Как уточняли власти ХМАО, на территории Березовского и Белоярского районов работают крупные нефтегазовые предприятия. При этом оба района отличаются низкой плотностью населения и высоким потенциалом освоения углеводородов и твердых полезных ископаемых, таких как марганцевые, хромовые и медные руды, цинк, свинец, кварц.

Березовский район расположен в северо-западной части ХМАО, в основном в пределах Западно-Сибирской равнины. Численность населения составляет 22,25 тыс. человек, площадь - 88 тыс. кв. км. Березовский район называют родиной тюменской нефти, именно с него начиналось освоение недр Западной Сибири. В сентябре 1953 года на окраине села Березово было открыто первое газовое месторождение Западной Сибири. В этом районе, в частности, расположены добычные лицензии "Газпрома". Белоярский район граничит с Березовским, его площадь составляет 41,68 тыс. кв. км, является важным местом добычи нефти "Сургутнефтегаза". Также на территории района осуществляет добычу нефти "ЛУКОЙЛ".

В настоящее время к сухопутным территориям Арктической зоны относятся Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также части Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края и Архангельской области.

Как сообщалось, несколько лет назад в России принят широкий пакет экономических стимулов для развития Арктической зоны. Бизнес, работающий на таких территориях, может пользоваться большим набором льгот и преференций. Также принята Стратегия развития Арктики, предполагающая стимулирование развития в регионах, относящихся к арктической зоне, новых производств, активизацию геологического изучения недр, освоение новых месторождений полезных ископаемых. Кроме того, в Арктике действует специальный экономический режим для частных инвестиций, которые вкладываются в создание новых и модернизацию действующих производств. Арктическая Стратегия также предполагает значительное улучшение всех сфер социальной жизни граждан, упрощенную процедуру предоставления земельных участков, сохранение и популяризацию культурного наследия и языков малочисленных народов.