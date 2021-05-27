Россия отправила в Габон продукцию военного назначения

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Габон получил из России партию продукции военного назначения и ожидает дальнейшие поставки, заявил глава МИД страны Паком Мубеле Бубейя.

"Мы уже получили продукцию военного назначения, новые поставки ожидаются в будущем", - сказал Мубеле Бубейя на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Глава МИД Габона отметил, что Россия осуществляет поддержку в вопросах подготовки кадров, в частности, предоставила Габону дополнительные места для подготовки военных.

Со своей стороны Лавров подчеркнул, что Москва готова и дальше поставлять продукцию военного назначения в интересах повышения обороноспособности Габона.

По словам российского министра, РФ планирует развивать подготовку кадров для армии и правоохранительных органов Габона. Он напомнил, что соответствующие договоренности между министерствами обороны двух стран есть.

Говоря об экономическом взаимодействии двух стран, глава российского МИД сказал, что есть "серьезные резервы для того, чтобы наращивать торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество".

"Договорились предпринять дополнительные шаги по реализации перспективных проектов в таких областях как добыча углеводородов, энергетика, создание инфраструктуры", - сказал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что целый ряд российских компаний проявляют интерес к такому партнерству. По словам министра, Россия будет оказывать содействие представителям деловых кругов для налаживания прямых контактов.

Военно-техническое сотрудничество России и Габона

Россия и Габон в 2002 году подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

28 ноября 2019 года Минобороны России сообщило о безвозмездной передаче Габону партии стрелкового оружия "для оказания поддержки правительству этой страны в борьбе с браконьерством и охране национальных парков". Там отметили, что оружие предназначено для структур, которые ведут борьбу с браконьерами, в частности, с незаконной охотой на слонов.

В минувшем апреле состоялись переговоры замглавы Минобороны России Александра Фомина и министра обороны Габона Мишель Муссу-Адамо. В ходе переговоров, которые прошли во время визита Муссу-Адамо в Россию, обсуждалось двустороннее сотрудничество и региональная безопасность в Африке, сообщили ранее в Минобороны РФ.