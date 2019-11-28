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Россия подарила Габону оружие для борьбы с браконьерами

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Россия безвозмездно поставила Габону партию стрелкового оружия, сообщили в российском Минобороны.

"Минобороны России осуществило на безвозмездной основе поставку в Габонскую Республику стрелкового вооружения для оказания поддержки правительству этой страны в борьбе с браконьерством и охране национальных парков", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

Там добавили, что российское стрелковое оружие предназначено для структур, которые ведут борьбу с браконьерами, в частности, с незаконной охотой на слонов.

В 2002 году между Россией и Габоном было подписано межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Россия Габон Минобороны РФ

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