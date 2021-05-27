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Путин заявил, что России нужно больше военно-транспортных самолетов и вертолетов

Путин заявил, что России нужно больше военно-транспортных самолетов и вертолетов
Фото: Leonid Faerberg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ необходимо гораздо большее число военно-транспортных самолетов и вертолетов, заявил президент Владимир Путин.

На совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК российский лидер подчеркнул, что высокая готовность авиапарка во многом определяют мобильность войск и возможность их быстрой переброски на большие расстояния.

"Для нашей страны с её огромной территорией, самой большой территорией в мире, напомню, это имеет особое значение для того, чтобы наша армия была компактной, как мы всегда говорим, но эффективной. Это важно также и для проведения успешных десантных операций", - сказал президент.

По его мнению, в этой области у РФ есть определённые успехи и хорошие заделы. "С использованием отечественных комплектующих поддерживается техническая исправность сверхтяжёлых транспортных самолётов Ан-124. Завершаются государственные испытания лёгкого "транспортника" Ил-112В, в текущем году запланирована поставка двух таких самолётов, - сообщил президент. - Возобновляется производство Ил-76 на новой технологической основе. До конца года в войска должны быть переданы пять серийных самолётов Ил-76МД-90А".

Также российский лидер заявил, что российский оборонно-промышленный комплекс должен сохранить темпы производства современных ударных средств, а вооруженные силы должны в достаточной мере получать высокоточные виды оружия большой дальности.

"Анализ военных конфликтов последних десятилетий, опыт развития ведущих армий мира показывает, какую растущую роль играет эффективное применение, скажем, крылатых ракет различного базирования, а также управляемых боеприпасов. И важно, чтобы таким современным высокоточным вооружением были в достаточной мере оснащены наши армия и флот", - сказал Путин на совещании в Сочи.

Владимир Путин Минобороны

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