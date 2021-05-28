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В России за сутки зарегистрировали еще 9 252 случая COVID-19

В России за сутки зарегистрировали еще 9 252 случая COVID-19
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 252 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

За минувшие сутки по выздоровлении из больниц выписаны 9 385 человек, 404 пациента скончались от коронавируса.

В Москве выявили 3 274 новых случая COVID-19 за сутки, 56 пациента умерли, 2 998 человека выздоровели.

Наименьшее число заболевших за сутки выявлено в Магаданской области (пять), Еврейской АО (два). Ни одного случая не зафиксировано в Ненецком АО и Чукотском АО.

Еще 840 новых случая COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 746 - в Московской области, 182 - в Ростовской области, 150 - в Воронежской области, 146 - в Нижегородской области, по 115 - в Иркутской и Саратовской областях 107 - в Якутии. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Всего в России со 2 марта 2020 года зарегистрировано 5 млн 044 тыс. 459 случаев коронавирусной инфекции, 120 406 умерших и 4 млн 661 тыс. 234 выписанных.

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