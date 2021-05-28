Заболеваемость COVID в Москве вторые сутки превышает 3 тыс. человек

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Около 3,3 тысячи случаев COVID-19 выявили в Москве за последние 24 часа, заболеваемость в российской столице вторые сутки подряд превышает 3 тысячи человек, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

Штаб сообщает, что за сутки в Москве выявили 3 274 инфицированных. Накануне их число составило 3 105.

За сутки в Москве умерли 56 пациентов с коронавирусом. Общее число погибших от заболевания в столице достигло 19 940.

Выздоровели от COVID-19 и выписались за последние сутки 2 998 жителей Москвы.

Накануне сообщалось о смерти 58 и выздоровлении 2 886 москвичей.

За все время пандемии коронавирусную инфекцию перенесли 1 170 396 горожан.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день. В середине мая в столице произошел рост заболеваемости, за сутки подтверждалось более 3 тыс. заболевших.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.