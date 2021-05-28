В Туле госпитализирован брат умершего от отравления 3-летнего мальчика

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Девятилетний ребенок госпитализирован в Тульскую детскую областную больницу из семьи, в которой ранее от пищевого отравления умер трехлетний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.

Отмечается, что попавший в больницу ребенок находится под наблюдением врачей детской областной клинической больницы и чувствует себя удовлетворительно.

Накануне женщина и двое ее детей обратились с жалобами на рвоту. Бригада скорой помощи после вызова прибыла на место в течение 14 минут. Было принято решение о срочной госпитализации.

"Во время транспортировки у младшего ребенка произошла остановка дыхания. К сожалению, реанимационные мероприятия не дали эффекта. Ребенок скончался", - отметили в Минздраве.

Проводится ведомственная проверка качества оказания медицинской помощи. Причина смерти ребенка устанавливается.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти трехлетнего ребенка от пищевого отравления.

Дело заведено по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, скорая помощь была вызвана в поселок Шварцевский Киреевского района к мальчику, у которого были признаки отравления. Выяснилось, что накануне вечером семья ела продукты, купленные в магазине в Новомосковске. После этого мать и двое детей почувствовали себя плохо. Младший из них по пути в больницу скончался.

По данным местных СМИ, семья отравилась после употребления мясных продуктов.