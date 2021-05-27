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Трехлетний ребенок умер от отравления по пути в тульскую больницу

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы в Тульской области возбудили уголовное дело после смерти трехлетнего ребенка от пищевого отравления. Об этом сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель управления СКР по региону Зинаида Каминская.

"Сегодня днем в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти трехлетнего ребенка по дороге в больницу в Туле. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сказала Каминская.

По данным следствия, скорая помощь была вызвана в поселок Шварцевский Киреевского района к мальчику, у которого были признаки отравления. Накануне вечером члены семьи ели продукты, купленные в магазине в Новомосковске. После этого мать и двое детей почувствовали себя плохо. Младший из них по пути в больницу скончался.

Ход расследования взял на контроль руководитель следственного управления Владимир Усов.

Тульская область СКР

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