Находящиеся в больнице в Балашове осужденные отказались от голодовки

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В УФСИН Сартовской области сообщили, что осужденные в лечебно-исправительном учреждении (ЛИУ-3) в Балашове, которые раньше отказись от еды и медицинской помощи, 27 мая прекратили голодовку.

"ЛИУ-3 УФСИН России по Саратовской области функционирует в штатном режиме, все осужденные принимают пищу в соответствии с распорядком дня", - говорится в пресс-релизе.

25 мая сообщалось, что 27 осужденных ЛИУ-3 отказались принимать пищу, приготовленную в столовой. "Свои действия осужденные, отбывающие наказания за убийства, разбой, вымогательство, участие в незаконном вооруженном формировании, объясняют несогласием с проведением плановых обысков, желанием получать домашнюю еду, "а также посылки и передачи сверх установленного законом лимита", - сообщили тогда во ФСИН.

Также они отказались от медицинской помощи, госпитализация никому не потребовалась. Кроме этого, они вывели из строя камеры видеонаблюдения, установленные в помещениях.

27 мая по предложению УФСИН ЛИУ-3 посетили облстной омбудсмен Надежда Сухова, зампрокурора Саратовской области Павел Мельник, председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Денис Соболев и зампред ОНК Алексей Козлов. Заключенным дали возможность напрямую поговорить с ними, посетители пообщались в том числе с нарушителями режима, отметили в управлении.