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Заключенные колонии под Саратовом отказались от еды и медпомощи

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Около 30 заключенных лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ-3) в городе Балашов Саратовской области отказались принимать пищу, приготовленную в столовой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) во вторник.

По словам собеседника агентства, 27 осужденных, являющихся злостными нарушителями порядка, отказались принимать пищу. Также они отказались от медицинской помощи, госпитализация никому не потребовалась.

Свои действия осужденные, отбывающие наказания за убийства, разбой, вымогательство, участие в незаконном вооруженном формировании, объясняют несогласием с проведением плановых обысков, желанием получать домашнюю еду, "а также посылки и передачи сверх установленного законом лимита", сообщил представитель УФСИН.

Он также добавил, что, кроме этого, заключенные вывели из строя камеры видеонаблюдения, установленные в помещениях.

В данный момент ЛИУ-3 функционирует в штатном режиме, ситуация находится под контролем сотрудников УФСИН. Проводится проверка.

ФСИН Саратовская область Балашов

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