Абрамченко считает, что еще рано создавать госкомпанию-куратора климатической политики

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Создавать госкомпанию, которая бы курировала в России вопросы борьбы с изменением климата, преждевременно, поскольку регулирование начинается с нуля, считает вице-премьер Виктория Абрамченко. Она сказала это журналистам на Невском международном экологическом конгрессе.

"Мы не знаем еще, каким образом в рамках правоприменения данные отношения покажут себя", - отметила она.

По ее словам, в данный момент правительство сосредоточено на исполнении обязательств, которые Россия взяла на себя в рамках Парижского соглашения. Для этого сейчас принимается законопроект о снижении выбросов парниковых газов.

"В рамках этих обязательств мы должны подготовить внутри РФ вертикаль - федеральных органов исполнительной власти, бизнеса, который будет подавать новую углеродную отчетность. Это все заложено в требования нового федерального закона, который прошел первое чтение в весеннюю сессию Госдумы, готовится к финальному рассмотрению и будет скоро внесен в Совет Федерации. В этом законе мы предусматриваем новые правила по климатической повестке. Необходимая вертикаль в стране появится вместе с принятием этого федерального закона", - уточнила вице-премьер.

В то же время вице-премьер считает, что информационные системы, которые должны содержать данные о выбросах и поглощении CO2 в России, должны быть под контролем государства. "И это должна быть одна информационная система, которая содержит валидные и верифицированные данные. Для того, чтобы и внутри страны, и для наших международных партнеров не возникало вопросов относительно актуальности таких данных", - подчеркнула Абрамченко.