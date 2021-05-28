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Кабмин пообещал поддержку бизнесу после запрета одноразового пластика

Кабмин пообещал поддержку бизнесу после запрета одноразового пластика
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российские предприятия, которые занимаются производством одноразового пластика, могут рассчитывать на государственную поддержку после введения запрета на некоторые виды такой продукции, сообщила журналистам в пятницу вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам IX Невского международного экологического конгресса.

"Для наших коллег, которые занимаются сегодня в бизнесе производством того самого цветного пластика, пластиковых трубочек, одноразовой пластиковой посуды, будут, безусловно, предусмотрены в нормативных актах необходимые сроки для перехода к этому запрету, жестко установленному законодательством, и меры поддержки, чтобы свои производства перепрофилировать", - сказала Абрамченко.

Ранее она сообщала о подготовке поправок в законодательство, запрещающих использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов, например, ватных палочек и одноразовой посуды.

Абрамченко подчеркнула, что правительство РФ будет учитывать интересы российского бизнеса.

"Но по этому направлению мы будем идти однозначно. По-другому мы не спасем ситуацию. (...) Мы просто не можем дальше себе позволить наращивать объемы производства такой продукции", - сказала вице-премьер.

Власти также полагают, что стоимость товаров не вырастет после введения такого запрета. "Мы таких опасений не разделяем", - сказала Абрамченко.

Ранее со ссылкой на Абрамченко сообщалось, что к 2030 году порядка 85% упаковки товаров в России планируется сделать перерабатываемой, такая задача предусмотрена в рамках программы вовлечения твердых коммунальных отходов (ТКО) во вторичный оборот. Также, по словам вице-премьера, в ближайший год в законодательство планируется включить требование о 100%-й утилизации упаковки товаров.

Виктория Абрамченко

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