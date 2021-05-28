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Берл Лазар назвал оптимальное число детей в семье

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Каждая еврейская семья должна воспитать минимум двоих детей - мальчика и девочку, однако норма - это десятеро, считает главный раввин России Берл Лазар. У него пять сыновей и восемь дочерей.

"Так сколько же нужно иметь детей? Я бы сказал, что десять - это нормально. Но это зависит от каждого человека, сколько он сможет себе позволить... Но мы знаем точно, что Бог благословляет родителей, особенно тех, у кого много детей. Он спускает материальное и духовное благополучие!" - сказал раввин в видеоролике, выложенном на его канале в пятницу.

"То, что мы получили, нужно, по крайней мере, вернуть: мама и папа порождают мальчика и девочку и, таким образом, минимально исполняют заповедь "плодитесь и размножайтесь", - добавил он.

Каждого ребенка он считает благословением и вкладом в будущее, который приносит прекрасные дивиденды. "Я никогда не видел старого человека, который сказал бы: "Жаль, что у меня так много детей!" Обычно говорят ровно наоборот: "Жаль, что я всю жизнь думал о карьере, о бизнесе, об отдыхе и развлечениях! А что теперь осталось?" - привел он пример.

Берл Лазар

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