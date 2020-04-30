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Главный раввин России спрогнозировал укрепление института брака

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Институт семьи и брака со временем укрепится и станет более востребованным, считает главный раввин России Берл Лазар. Он заявил это в ходе дискуссии с психологом Михаилом Лабковским на онлайн-площадке еврейского делового клуба "Соломон".

По мнению раввина, "легкие", безответственные отношения, когда человек выбирает совместную жизнь с партнером лишь ради собственного комфорта, постепенно изживают себя, а брак становится сильнее, поскольку "предполагает ответственность друг перед другом, любовь до самопожертвования".

"Брак - это счастье, но он не предполагает только удовольствие. Есть разные периоды, трудности, которые нужно совместно преодолевать. А жить так, чтобы жениться каждые пять лет, невозможно", - сказал Берл Лазар.

Он также отметил, что любовь возникает в отношении того, кому человек дает, в кого он вкладывает силы.

По словам раввина, к нему часто обращаются люди с просьбами решить вопросы семейной жизни, однако он нередко отправляет их к семейным психологам. "Если раввин считает, что он может решить все вопросы в мире, он просто глупый. Нужно действовать в рамках своей компетенции", - отметил Лазар.

Отвечая на вопросы, он рассказал, что иудаизм не закрепляет за мужчиной и женщиной те или иные социальные функции, предполагая, что как работа, так и воспитание детей - обязанность обоих родителей.

Берл Лазар женат с 1989 года на дочери раввина американского города Питтсбург Ханне Дерен. Он отец 14 детей, многие из которых уже создали свои семьи.

Берл Лазар Михаил Лабковский Ханна Дерен

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