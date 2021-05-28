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Поклонская заявила о решении не участвовать в выборах в Госдуму

Поклонская заявила о решении не участвовать в выборах в Госдуму
Депутат Госдумы Наталья Поклонская
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что не будет принимать участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по отбору кандидатов для выборов в Госдуму.

"Я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже. Я не исчезаю и не пропадаю. Скоро увидимся на моих приемах в Крыму", - сказала Поклонская в видеообращении, которое разместила в пятницу в своих аккаунтах в соцсетях.

Она уточнила, что продолжит рассматривать все обращения жителей Крыма.

"Скажу еще, что снова смогу надеть китель, только пусть останется интригой - какой именно", - добавила депутат.

Поклонская стала депутатом Госдумы в 2016 году по списку "Единой России". До этого она была прокурором Крыма и одним из главных действующих лиц Крымской весны - переходного периода перед присоединением полуострова к России.

Госдума Наталья Поклонская

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