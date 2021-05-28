Поиск
AНачало в 20:15Дания Дания1 : 2Белоруссия БелоруссияВторой периодBНачало в 20:15Латвия Латвия2 : 2Норвегия НорвегияВторой периодAНачало в 16:15Швеция Швеция4 : 1Великобритания ВеликобританияОконченBНачало в 16:15Казахстан Казахстан2 : 4Канада КанадаОкончен

Что произошло за день: пятница, 28 мая

Переговоры Путина и Лукашенко, приговор для экс-полицейских по "делу Голунова", отказ Натальи Поклонской от участия в выборах в Госдуму

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин и Лукашенко встретились в Сочи. Президент Белоруссии заявил, что через скандал вокруг принудительной посадки рейса Ryanair Запад пытается раскачать ситуацию в стране "до уровня августа". Он также рассказал, что привез на встречу документы, которые должны прояснить происходящее. Между тем президент России заявил, что принудительная посадка борта президента Боливии в Вене в 2013 году не вызвала резонанса.

- Росавиация заявила о задержках с выдачей разрешений на полеты из Европы при изменении маршрута. В ведомстве это объяснили большим количеством обращений от авиакомпаний на фоне рекомендаций Евросоюза облетать Белоруссию. В Кремле назвали ситуацию с перелетами в Россию экстраординарной, отметив, что в свете решения ЕС сбои неизбежны. Ранее сообщалось об отмене рейсов Air France и Austrian Airlines в Москву.

- Экс-полицейские получили от 5 до 12 лет за подброшенные Ивану Голунову наркотики. Каждый из пяти подсудимых также должен будет выплатить журналисту по 1 млн в качестве компенсации морального вреда. Голунов счел приговор справедливым и выразил надежду, что заказчика фабрикации дела против него найдут.

- Адвокат россиянки Софии Сапеги впервые смог встретиться с ней в минском СИЗО. Она сообщила Александру Филановичу, что физическое насилие к ней не применяли. В пятницу суд отклонил жалобу на задержание россиянки, это решение обжаловано.

- Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров. Список возглавили сын президента "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова, дочь и сын основного владельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Леонида Михельсона и сын основного акционера УГМК Искандера Махмудова. Новички в рейтинге - дочь и сын основателя Telegram Павла Дурова (шестое место) и сын крупнейшего акционера банка "Россия" и страховой компании "Согаз" Юрия Ковальчука (18-е место).

- В России за сутки зарегистрировали еще 9 252 случая COVID-19. Выздоровели 9 385 человек, еще 404 пациента скончались от коронавируса. В Москве - 3 274 новых случая заражения.

- Наталья Поклонская не пойдет на выборы в Госдуму. В своем видеообращении она сказала, что снова сможет надеть китель, но не уточнила, какой именно.

Новости по теме

Новости

В РПЦ задумались об отказе от освящения оружия

В РЖД рассказали о будущих вагонах-бистро

В РЖД рассказали о будущих вагонах-бистро

Поклонская заявила о решении не участвовать в выборах в Госдуму

Поклонская заявила о решении не участвовать в выборах в Госдуму

В отношении редактора DOXA Метелкина возбуждено дело о клевете

Роскомнадзор направил "Каналу Disney" письмо о мультике Out

Роскомнадзор направил "Каналу Disney" письмо о мультике Out

ФСБ задержала в Саратове 14 последователей украинских экстремистов

Госкомиссия допустила ракету "Союз" со спутниками OneWeb к запуску

Госкомиссия допустила ракету "Союз" со спутниками OneWeb к запуску

Кабмин пообещал поддержку бизнесу после запрета одноразового пластика

Кабмин пообещал поддержку бизнесу после запрета одноразового пластика

Гендиректора Petropavlovsk предложили нестандартно отблагодарить

Гендиректора Petropavlovsk предложили нестандартно отблагодарить

Глава ВТБ опасается законодательного ограничения потребкредитования

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');