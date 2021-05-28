Что произошло за день: пятница, 28 мая

Переговоры Путина и Лукашенко, приговор для экс-полицейских по "делу Голунова", отказ Натальи Поклонской от участия в выборах в Госдуму

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин и Лукашенко встретились в Сочи. Президент Белоруссии заявил, что через скандал вокруг принудительной посадки рейса Ryanair Запад пытается раскачать ситуацию в стране "до уровня августа". Он также рассказал, что привез на встречу документы, которые должны прояснить происходящее. Между тем президент России заявил, что принудительная посадка борта президента Боливии в Вене в 2013 году не вызвала резонанса.

- Росавиация заявила о задержках с выдачей разрешений на полеты из Европы при изменении маршрута. В ведомстве это объяснили большим количеством обращений от авиакомпаний на фоне рекомендаций Евросоюза облетать Белоруссию. В Кремле назвали ситуацию с перелетами в Россию экстраординарной, отметив, что в свете решения ЕС сбои неизбежны. Ранее сообщалось об отмене рейсов Air France и Austrian Airlines в Москву.

- Экс-полицейские получили от 5 до 12 лет за подброшенные Ивану Голунову наркотики. Каждый из пяти подсудимых также должен будет выплатить журналисту по 1 млн в качестве компенсации морального вреда. Голунов счел приговор справедливым и выразил надежду, что заказчика фабрикации дела против него найдут.

- Адвокат россиянки Софии Сапеги впервые смог встретиться с ней в минском СИЗО. Она сообщила Александру Филановичу, что физическое насилие к ней не применяли. В пятницу суд отклонил жалобу на задержание россиянки, это решение обжаловано.

- Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров. Список возглавили сын президента "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова, дочь и сын основного владельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Леонида Михельсона и сын основного акционера УГМК Искандера Махмудова. Новички в рейтинге - дочь и сын основателя Telegram Павла Дурова (шестое место) и сын крупнейшего акционера банка "Россия" и страховой компании "Согаз" Юрия Ковальчука (18-е место).

- В России за сутки зарегистрировали еще 9 252 случая COVID-19. Выздоровели 9 385 человек, еще 404 пациента скончались от коронавируса. В Москве - 3 274 новых случая заражения.

- Наталья Поклонская не пойдет на выборы в Госдуму. В своем видеообращении она сказала, что снова сможет надеть китель, но не уточнила, какой именно.