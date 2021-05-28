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Актера Биковича оштрафуют за катание по дюнам Куршской косы

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Национальном парке "Куршская коса" возмущены поведением сербского и российского актера Милоша Биковича на территории особо охраняемой территории, за правонарушения ему будут выписаны штрафы, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь учреждения Ольга Большакова.

"Актер Бикович выложил в социальную сеть видеоролик, как он лихо катается на квадроцикле по дюнам Курской косы, по которым природоохранным законодательством даже ходить строго запрещено. По данному факту будет возбуждено административное производство, по результатам которого его привлекут к ответственности. С учетом того, что нарушений закона актером совершено сразу несколько, штрафов у него будет целый букет", - отметила Большакова.

По ее словам, руководство нацпарка также возмущено поведением тех калининградцев, кто в угоду знаменитости предоставил ему квадроцикл.

"Они прекрасно понимали, что железный боливар выдержит Биковича, чего не скажешь о хрупкой природе песчаных дюн", - посетовала пресс-секретарь..

В настоящее время актер Бикович находится в Калининградской области на съемках кинокомедии "Хочу замуж".

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть - 48 км, литовская - 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.

Калининградская область Куршская коса Милош Бикович

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