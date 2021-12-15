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Нацпарк "Куршская коса" открыл уникальную площадку для наблюдения за птицами

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Уникальная смотровая площадка для наблюдения за птицами в национальном парке " Куршская коса" приняла первых посетителей, передал корреспондент "Интерфакса".

"Еще 10 лет назад на маршруте "Королевский бор" в такую погоду нельзя было пройти и насладиться природой. Но сегодня мы открыли специальную смотровую площадку, которая также предназначена для людей с ограниченными возможностями. Тем самым мы расширили возможности нацпарка для приема таких туристов. Сегодня они могут посетить также туристические маршруты "Высота Эфа" и "Танцующий лес". И самое главное, что здесь у нас будут проходить занятия для детей, а маршрут получит новую жизнь", - сказал на церемонии открытия площадки директор нацпарка Анатолий Калина.

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По его словам, проект был реализован благодаря инициативе директора АНО "Центр развития социальных и образовательных проектов "Аура" Светланы Нигматуллиной, которая уже давно занимается созданием адаптивной среды на туристических объектах области.

Смотровая площадка включает пандус, предназначенный для передвижения людей на инвалидных колясках. Длина площадки - 30 м, ширина - 4 м, высота - 9 м. Пешеходы и туристы на инвалидных колясках смогут попасть на обзорную площадку по деревянному настилу тропы, созданному в рамках предыдущих проектов.

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При проектировании был сделан расчет, который учитывал ветровую и снежную нагрузку. Перед началом работы были проведены консультации с орнитологами. В результате конструкция построена так, чтобы не напугать птиц, которые не будут видеть движения людей. Таким образом, присутствие человека максимально скрыто и не помешает птицам.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть - 48 км, литовская - 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.

Куршскую косу называют "птичьим мостом", т.к. по нему проходит древний миграционный путь птиц (150 видов) из северных районов Европы в южные районы Европы и Северную Африку. На косе действует одна из первых в мире орнитологических станций - полевой стационар кольцевания птиц "Фрингилла".

Ежегодно Куршскую косу посещают десятки тысяч туристов. Она является одним из самых посещаемых мест в Калининградской области.

Калининградская область Куршская коса

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