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Издание NEWSru.com объявило о своем закрытии

Издание NEWSru.com объявило о своем закрытии
Пустой офис редакции NEWSru.com
Фото: Newsru.com

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Новостной портал NEWSru.com после почти 21 года работы объявил о своем закрытии.

"Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране. (...) Ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу NEWSru.com более невозможной", - говорится в сообщении редакции сайте NEWSru.com.

В сообщении сказано, что "после 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика" России, а картина дня, представленная NEWSru.com "так отличается от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы", что ранее сотрудничающие крупные рекламодатели перестали работать с изданием, "а остальные начали особенно опасаться уже в этом году".

"Нам все чаще приходилось писать про принятие ограничительных законов, которые в любой день могли бы коснуться нас самих. Все больше уважаемых людей и источников правдивой информации мы вынуждены были маркировать как иноагентов и экстремистов", - пишет редакция.

Архив издания, накопленный за 21 год работы (более 1,7 млн новостей), остается открытым, уточняется в сообщении.

Сайт newsru.com был открыт в августе 2000 года. Первоначально ресурс являлся сайтом телекомпании НТВ и располагался по адресу ntv.ru. По данным издания, его аудитория составляла на момент закрытия 3 млн человек в месяц.

РФ NEWSru.com

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