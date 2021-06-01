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Алтайский издательский дом вышел из объединения СМИ "Синдикат-100"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Барнаульский издательский дом "Алтапресс" вышел из созданного по инициативе "Новой газеты" объединения СМИ "Синдикат-100", в который вступил в марте 2020 года. Гендиректор ИД Юрий Пургин объяснил это "несовпадением повестки".

"Это хорошая журналистика, качественная работа, они - настоящие профессионалы. У нас просто другая аудитория, мы не совпадаем по нашей повестке", - сказал он.

"Синдикат-100" был создан в марте 2020 года. В него вошли 25 изданий. Они объединились ради независимого освещения российских проблем и одновременного выпуска публикаций по острыми и общественно значимым темам.

"Самые интересные наши публикации на самые острые темы выпускать одновременно на всех площадках, чтобы их читало гигантское число людей. Я думаю, что нам предстоит очень большая полевая работа. Исследовательская работа. Исследование российской бедности и пожаров, детских болезней и качества лечения, экологии", - объяснял ранее главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

В "Синдикат-100", кроме "Новой газеты", вошли телеканал "Дождь", радио "Эхо Москвы", Znak.com, "Такие дела", ИД "Алтапресс" (Барнаул), издательская группа "ВК-медиа", газета "Егоршинские вести", издательские дома "Имидж-пресс" и "Крестьянин", "Кавказский узел", медиапроект "Ревда-инфо.ру" (Свердловская область), "Северопост.ру" (Мурманск), телекомпания ТВ2 (Томск), "Тайга.Инфо", "Черновик", "Юга.ру", "Якутск вечерний", сетевое издание Newsvo, ProUfu и интернет-журнал "7х7" и "Медуза" (признана в России СМИ-иностранным агентом).

Алтапресс Барнаул Новая газета Дмитрий Муратов Синдикат-100

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