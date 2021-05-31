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МИД РФ пообещал ЕС ответ на новые недружественные шаги

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Россия открыта к равноправному взаимодействию с Евросоюзом, но неизбежно ответит на новые недружественные шаги со стороны Брюсселя, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы знаем, что в Европе немало тех, кто осознает контрпродуктивность конфронтационного курса в отношении нашей страны, и рассчитываем, что здравый смысл в конечном итоге возобладает, и мы сможем приступить к выработке новой сбалансированной модели отношений с опорой на принципы международного права", - сказал Лавров в понедельник на конференции, посвященной отношениям России и Евросоюза.

Министр подчеркнул, что "к такому равноправному и честному взаимодействию Россия неизменно открыта". "Это не означает, что мы оставим без реакции новые недружественные шаги, попытки разговаривать с позиции силы, вмешательство во внутренние дела", - отметил глава МИД РФ.

По его словам, "такие шаги готовятся, об этом уже открыто говорят". "Но ответ обязательно последует", - заявил Лавров.

Министр в своем выступлении также выразил сожаление тем, что "американский зонтик привел к утрате европейцами самостоятельности и просто утрате чувства реальности, и способности правильно оценить новые вызовы и оптимальные способы реагирования на них с точки зрения собственных и общеевропейских фундаментальных интересов".

Накануне, 30 мая, сообщалось, что спикер Европейского парламента Давид Сассоли призвал ужесточить антироссийские санкции.

В тот же день агентство Bloomberg сообщило, что ЕС предложил США объединить усилия в противодействии России.

Лавров МИД РФ ЕС

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