Евросоюз предложил США сотрудничество в противодействии России

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Предложение объединить усилия в противодействии России содержится в проекте совместного заявления саммита Евросоюз-США, подготовленного европейской стороной и направленного на согласование в Вашингтон, сообщило агентство Bloomberg.

"Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и будем решительно реагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и злонамеренной деятельности", - цитирует агентство текст проекта документа, касающийся того, как ЕС и США должны справляться с "беспрецедентными глобальными вызовами".

В нем также предлагается "тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и возможностей в рамках наших соответствующих аналогичных многогранных подходов к Китаю".

Саммит позволит Европе и США "подтвердить твердую приверженность международному порядку, основанному на правилах, в том числе путем укрепления многосторонних институтов и укрепления сотрудничества в области внешней политики и политики безопасности для более демократического, справедливого, мирного и безопасного мира", - говорится в проекте заявления.

В нем также изложено, как обе стороны могут преодолеть торговые споры эпохи экс-президента США Дональда Трампа, в частности в области тарифной политики.

Bloomberg напоминает, что саммит ЕС - США запланирован на 15 июня в Брюсселе, а также обращает внимание, что за ним должна последовать женевская американо-российская встреча на высшем уровне.