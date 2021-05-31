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Песков не стал комментировать отказ Путина купаться в море с Лукашенко

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Решение президента РФ не купаться в Черном море вместе с его белорусским коллегой Александром Лукашенко является частью личного пространства главы государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Безопасность для здоровья? Я не знаю. Это личное пространство президента. Купался он или не купался, я не располагаю на этот счет никакой информацией и не собираюсь в это личное пространство вторгаться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему Путин не присоединился к Лукашенко, когда тот купался в Черном море.

Он заметил, что в субботу, 29 мая, Путин и Лукашенко в неформальной обстановке продолжили общение и вместе совершили морскую прогулку.

В пятницу, 28 мая, президент Белоруссии прибыл в Сочи с рабочим визитом, где прошли двусторонние переговоры на высшем уровне. В ходе встречи Путин предположил, что в выходные будет возможность искупаться в море благодаря хорошей погоде. 30 мая в прессе появились фотографии с изображением купающегося в море президента Белоруссии.

Владимир Путин Дмитрий Песков Александр Лукашенко

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