Путин и Лукашенко проводят неформальную встречу на борту яхты

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу продолжают общение в неформальной обстановке.

Близкий к белорусскому президенту телеграм-канал "Пул Первого" опубликовал фото неформальной встречи Путина и Лукашенко в Сочи.

Главы государств общаются на борту яхты.

На фото видно, что погода в Сочи пасмурная, но это не мешает президентам разговаривать на палубе.

Накануне Путин и Лукашенко провели переговоры в Сочи. Встреча началась около 5 часов вечера и закончилась где-то к полуночи.

Начиная встречу, Лукашенко сообщил, что привез российскому коллеге некоторые документы, проливающие свет на ситуацию с посадкой в Белоруссии самолета Ryanair.