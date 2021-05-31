Россельхознадзор не ждет дефицита кормов из-за ограничений импорта

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Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Россельхознадзор не ожидает дефицита кормов для животных в России опосле ограничения их импорта из ряда стран. Ведомство запретило импорт некоторых кормов и кормовых добавок в связи с систематическим выявлением в них незарегистрированных генно-модифицированных.

Россельхознадзор ранее не раз напоминал ветеринарным службам стран-экспортеров о необходимости такой регистрации. Однако проблема не решается уже несколько лет, отметило ведомство.

В частности, в кормах из Германии с 2015 года было выявлено 11 случаев использования незарегистрированных ГМ-компонентов. Россельхознадзор информировал ветеринарнуюю службу о каждом из них, вводил точечные ограничения на отельные предприятия, но германское ведомство до сих пор не урегулировало ситуацию, отметили в службе.

Такие же истории произошли с продукцией из США, Нидерландов и Испании.

Кроме того, Россельхознадзор выяснил, что с 2019 года не проходят лабораторный контроль на ГМО корма и кормовые добавки в Литве, что стало одним из оснований для ограничения поставок в Россию с 1 июня.

Россельхознадзор не считает возможным и далее допускать на рынок отечественных кормов и кормовых добавок продукцию с незарегистрированными ГМО-компонентами, которые могут представлять риски для здоровья животных, отмечается в сообщении.

Вместе с тем ведомство на постоянной основе ведет работу с ветслужбами по возобновлению поставок кормовой продукции. В случае выполнения требований российского законодательства экспорт в Россию будет возобновлен. Но в этом году ни одной заявки на регистрацию содержащих ГМО кормов в Россельхознадзор не поступало.

27 мая Союз предприятий зообизнеса, который объединяет производителей кормов для домашних животных, импортеров, ветклиники и зоомагазины, попросил Администрацию президента, премьер-министра Михаила Мишустина, главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева и бизнес-омбудсмена Бориса Титова помочь добиться отмены новых мер Россельхознадзора по борьбе с ГМО-компонентами.

В обращении Союза говорится, что теперь Россельхознадзор стал полностью запрещать импорт кормов из страны, если в кормах отдельных брендов обнаруживаются незарегистрированные ГМО-компоненты. Под запрет попадают не только корма и компоненты кормов для сельскохозяйственны животных, но и непродуктивных, в том числе собак, кошек, птиц и даже аквариумных рыбок, состояние которых никак не влияет на здоровье человека.

Ветеринарные службы Нидерландов, Испании, США, Германии и Литвы не дают Россельхознадзору результаты обследовния местных кормов на предмет содержания в них ГМО, поскольку их национальные законы не обязывют их это делать, поскольку "регистрация кормов на территории данных стран гарантирует отсутствие в них ГМО", говорится в обращении.

"В связи с отсутствием взаимопонимания ветеринарной службы РФ и вышеназванных государств, данная ситуация привела к тому, что запрещен ввоз абсолютно любых кормов и кормовых добавок из Нидерландов, Испании, США, Германии и Литвы", - отмечает зообизнес.

В результате страдают российские поставщики кормов, зоомагазины, производители кормов, которые используют импортные компоненты, а также животные, которые лишаются привычных и лечебных кормов, и их хозяева.

Сейчас корм в Россию поставляют 1 028 зарубежных предприятий. Основными поставщиками кормов для кошек и собак являются Франция, Грузия, Италия, Великобритания, Венгрия, Азербайджан. В 2021 году Франция отправила в Россию 4740 тонн продукции, Грузия - 1919 тонн, Италия - 1870 тонн, Великобритания - 1585 тонн, Венгрия - 1569 тонн, Азербайджан - 1392 тонн.