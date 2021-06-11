Россельхознадзор попросил Канаду и Британию приостановить поставки кормов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор сообщил, что попросил надзорные органы Великобритании и Канады приостановить поставки в Россию кормов и кормовых добавок, включая корма растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза, которые ввозят без ветеринарных сертификатов страны-экспортера.

Ведомство объяснило это решение тем, что производители из этих стран не раз нарушали российские требования по сертификации товаров с незаявленными или незарегистрированными ГМО-компонентами и превышения допустимого уровня их содержания.

Россельхознадзор также указал на отсутствие материалов, необходимых для рассмотрения вопроса об отмене ограничений, введенных ранее по ряду случаев аналогичных нарушений.

С 17 июня служба временно ограничит импорт кормов и кормовых добавок с британского предприятия (Equine America UK Ltd) и канадской компании (Pancosma Canada Inc.). Решение принято в связи с обнаружением в продукции предприятий этих стран незаявленных и незарегистрированных ГМО-компонентов и превышения допустимого уровня их содержания в подконтрольных товарах.

В конце мая Союз предприятий зообизнеса, который объединяет производителей кормов для домашних животных, импортеров, ветклиники и зоомагазины, попросил Администрацию президента, премьер-министра Михаила Мишустина, главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева и бизнес-омбудсмена Бориса Титова помочь добиться отмены новых мер Россельхознадзора по борьбе с ГМО-компонентами.

Предприниматели сообщили, что Россельхознадзор стал полностью запрещать импорт кормов из страны, если в кормах отдельных производителей обнаруживаются незарегистрированные ГМО-компоненты. В результате под запретом оказываются не только корма для животных, чье мясо употребляют в пищу, но и корма для собак, кошек, птиц и даже аквариумных рыбок. Под полным запретом оказались корма и добавки из Нидерландов, Испании, США, Германии и Литвы, а ветеринарные службы этих стран не предоставляют Россельхознадзору требуемые документы, поскольку их законы не обязывают их это делать.

Бизнес призвал не допустить, чтобы из-за тотальных запретов страдали российские поставщики кормов, зоомагазины, производители кормов, которые используют импортные компоненты, а также животные, которые лишаются привычного и лечебного питания.

Россельхознадзор на это ответил, что не ждет дефицита кормов в России.