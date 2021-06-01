Медведев описал политику Запада в отношении России словом "оборзели"

По его оценке, сейчас отношения России и Запада в чем-то даже хуже, чем во времена "холодной войны"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Зампредседателя Совбеза РФ, глава "Единой России" Дмитрий Медведев охарактеризовал политику Запада в отношении России словом "оборзели", отметив, что раньше Запад не шел на подобную конфронтацию с нашей страной.

"К сожалению, наши партнеры на Западе слегка "оборзели" от своей мощи, особенно после того, как распался Варшавский договор. Это правда. Ведь раньше никто не пытался доводить конфронтацию с нашей страной до такого уровня. Да, были очень разные периоды, даже Карибский кризис был. Но, тем не менее, никому в голову не приходило отсекать все пути общения", - сказал Медведев в интервью газете "Коммерсантъ".

Он напомнил, что Евросоюз и США начали вводить индивидуальные санкции в отношении конкретных граждан России.

"Но вот можно себе представить, чтобы индивидуальные санкции - при том, что было колоссальное неприятие друг друга, - были введены в отношении Хрущева или Брежнева, или членов Политбюро, или руководителей Верховного совета? Нет, конечно. Почему? Потому что наши партнеры были настроены гораздо более прагматично", - подчеркнул зампред Совбеза.

Он добавил, что даже при несогласии с политикой Советского Союза Запад сохранял каналы общения, возможность ездить друг к другу. "И даже высылка дипломатов, которая поставлена сейчас на поток, она раньше в такой степени не практиковалась. Да, бывали подобные случаи, но все-таки не в таком объеме", - сказал Медведев.

При этом Медведев убежден, что "эту спираль конфронтации раскрутила" не Россия. По его мнению, Запад "мог повести себя гораздо более тонко, умно", не разрушая отношений с Москвой, "но они все разрушили, сожгли дотла".

На вопрос, лучше ли в его понимании отношения с Западом времен "холодной" войны, чем те, что есть сейчас, Медведев ответил согласием.

"Да, правильно. Я не говорю о ситуации типа Карибского кризиса, когда вообще все на волоске висело. Но по отдельным моментам нынешняя ситуация хуже", - сказал Медведев.

Причина тому, по мнению Медведева, - пренебрежение Россией со стороны "наших партнеров".

"Раньше исходили из постулата, что Советский Союз не друг, но с ним необходимо считаться, а сейчас они считают, считали во всяком случае до поры до времени, что Россия - умирающая страна. Что с ней можно не считаться, что во внешнеполитическом дискурсе к ней можно относиться пренебрежительно. И поэтому насовершали очень много ошибок", - сказал Медведев.

Он считает, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена является хорошей возможностью обсудить наиболее сложные темы в двусторонних отношениях. Медведев также отметил отношение к России, "которое активно проявляется в последние годы соседями и в Европе, и тем более в Соединенных Штатах Америки".

"Нам нужны устойчивые, добрососедские взаимовыгодные отношения с Европейским Союзом и с Соединенными Штатами Америки, со всеми другими странами. Но вопрос именно в том, какой позиции придерживаются наши партнеры? За последние годы эти отношения драматически ухудшились. И это была не наша инициатива", - отметил зампред Совбеза РФ.

Он подчеркнул, что в экономическом плане все что-то потеряли.

"Это плохо для общей ситуации в мире. Нам нужно выходить на какие-то другие нормальные устойчивые принципы сотрудничества. Надеюсь, это будет происходить в том числе - в результате российской внешнеполитической активности", - сказал Медведев.