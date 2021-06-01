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Володин обвинил бывшие страны соцлагеря в привычке жить за счет других

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил страны бывшего соцлагеря в привычке жить за счет других, которая бы "не сохранилась, будь у них суверенитет и независимость не на словах, а на деле". Он написал об этом в своем телеграм-канале и высказал мнение, что не Россия должна этим странам, а они России.

Спикер отметил, что Украина, "опасаясь, что лишится доходов от транзита российского газа, требует денежного возмещения за строительство российской стороной газопровода "Северный поток — 2"", Чехия собирается потребовать компенсации в 40 млн евро, "выдвинув надуманные обвинения против России в связи со взрывом боеприпасов в Врбетице", и "Прибалтика", "не сумев решить собственные экономические проблемы, просит какие-то "компенсации" за советский период".

"Политика не собес. Получать деньги и быть независимыми не получится. Так не бывает, - заявил Володин. - Да не Россия вам должна, а вы России. Будьте благодарны: граждане РФ не потребовали от вас то, что, отрывая от себя, вам давали. Создавая рабочие места, вкладывая силы и средства в ваше развитие, защищали от внешних вызовов и угроз.Не забывайте, именно Россия взяла на себя все обязательства по выплате долгов СССР".

Он предложил этим странам "хотя бы" знать меру и "принести извинения", прекратить делать Россию "виновником всех своих проблем" и "начать отношения, думая о будущем".

Вячеслав Володин Чехия Балтия СССР Украина Врбетица Северный поток-2

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