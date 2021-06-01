Медведев пообещал реакцию государства в случае нарушений сторонниками Навального

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Государство будет реагировать соответствующим образом в случае, если сторонники оппозиционного политика Алексея Навального продолжат нарушать закон, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Во время интервью газете "Коммерсант" Медведеву был задан вопрос о том, не считает ли он, что ряд законодательных решений, принятых в отношении Навального, сам по себе "способствует протестам и в какой-то степени закупоривает избирателей в пространстве", где они не могут больше "найти представителей для выражения своих политических взглядов".

"Я не хочу пускаться в обсуждение гражданина Навального, свою характеристику ему я давал неоднократно. Не считаю нужным это делать еще раз. Но обращаю внимание на то, что и он, и люди его поддерживающие очень долгое время работали в абсолютно открытом, публичном и спокойном режиме. До тех пор, пока они не начали нарушать закон. Вот собственно и все. Если эти нарушения продолжатся, будет соответствующая реакция государства. Ни о какой закупорке в данном случае речь не идет", - сказал Медведев.

При этом он напомнил о том, что пандемия коронавируса в стране никуда не делась.

"Пандемия есть, это реальность, к сожалению. С этим ничего не поделаешь. И я вам абсолютно откровенно скажу: когда я видел, как на различные улицы и площади вытаскивают большое количество людей, в том числе людей несовершеннолетних, наших детей практически, у меня это вызывало очень отрицательные эмоции. Можно высказывать свою позицию, можно не соглашаться с позицией власти, можно жестко критиковать эту власть, но приносить жизнь и здоровье людей в угоду собственным политическим интересам? Говорить людям: "так, вы все выходите, стойте рядом и демонстрируете протест", - это очень циничная позиция", - сказал Медведев.

И эта позиция, добавил зампред Совбеза, незаконна.

"Пандемия никуда не делась и при проведении массовых мероприятий государство должно об этом помнить, разрешая или не разрешая те или иные акции", - отметил Медведев.

Публичная политическая деятельность должна быть сообразована с правилами государства, подчеркнул он.

"Они могут вам не нравиться. Вы можете считать их не вполне демократичными, либеральными. Но для того, чтобы их поменять, есть только один легальный способ - добраться до власти и постараться принять другое решение. Все остальное называется иначе. Мы с вами знаем, как, и этим наша страна наелась в двадцатом веке", - сказал Медведев.