Медведев снова назвал Навального политическим проходимцем

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что его отношение к Алексею Навальному не изменилось, он по-прежнему считает оппозиционера политическим проходимцем, который пытается выстроить карьеру, используя ложные аргументы.

28 апреля он сказал это, общаясь с пользователями сети "ВКонтакте" в эфире VKLive. 1 февраля он так охарактеризовал Навального в интервью "Интерфаксу".

"Вы упоминали про Навального. Я неоднократно давал ему характеристику, у меня другой характеристики за это время не появилось, несмотря на то, что он сейчас находится в местах не столь отдаленных, - сказал Медведев. - Я все равно считаю, что он политический проходимец, человек, который пытается выстроить свою политическую карьеру на абсолютно недобросовестной аргументации, использует заведомо ложные аргументы и, самое главное, пытается вовлечь в свою деструктивную деятельность большое количество людей, в том числе и молодежь, которая только-только делает первые шаги в жизни, которые еще абсолютно неопытны, вытаскивает их, по сути, на противодействие власти, подставляет их, а сам в это время находится в другом месте".

Алексей Навальный 17 января вернулся в Москву после лечения в Германии, был задержан по прилете в аэропорту "Шереметьево" и с тех пор находится под стражей. Сначала его содержали в отделе полиции в Химках, затем перевели в "Матросскую тишину". После того, как суд заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, его перевели в колонию во Владимирской области.

1 февраля Медведев отмечал, что Навальный "авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей" и что сейчас его "деятельность в этом смысле стала гораздо более циничной и разнузданной, чем она была еще несколько лет назад".

Он также отмечал цинизм тех, кто призывает людей выходить на незаконные акции в условиях пандемии, и называл еще более опасными попытки "вовлечения в такого рода деятельность людей, не достигших совершеннолетия": "Вот они говорят, что мы никого не вовлекаем, но "лечить-то" никого не надо".