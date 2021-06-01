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Сахалинский Минздрав рассказал о самочувствии девочки, упавшей в ведро с дезраствором

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Полуторагодовалую девочку, упавшую в детсаду в поселке Тымовское в 20-литровое ведро с дезинфицирующим раствором, вечером в понедельник доставили в Южно-Сахалинск в детскую областную больницу, угрозы ее жизни и здоровью нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного Минздрава.

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"Ребенка рейсом санавиации доставили в понедельник вечером в детскую областную больницу в Южно-Сахалинске в реанимационное отделение. Во вторник, в связи с улучшением состояния, рассматривается вопрос о переводе девочки в педиатрическое отделение. Она чувствует себя нормально, угрозы жизни и здоровью нет", - сказал собеседник агентства.

Накануне утром в поселке Тымовское в детсаду полуторагодовалая девочка упала в 20-литровое ведро, в котором был дезинфицирующий раствор для обработки инвентаря. Ребенка доставили в Тымовскую центральную районную больницу, где оказали необходимую помощь и провели обследование.

Следователи возбудили уголовное по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ходе его расследования будет дана оценка действиям должностных лиц дошкольного учреждения, ответственных за осуществление надлежащего присмотра за малолетними детьми, а также, должностных лиц контролирующих органов.

Сахалин

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