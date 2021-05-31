Ребенок в сахалинском детсаду упал в емкость с дезинфицирующим средством

Вертолетом санавиации его доставят в Южно-Сахалинск в областную детскую больницу

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Полуторагодовалый ребенок упал в емкость с дезинфицирующим средством в детском саду поселка Ноглики на севере Сахалина утром в понедельник, сообщает пресс-служба правительства региона.

Там добавили, что борт санитарной авиации готовится к вылету из Южно-Сахалинска в Ноглики, чтобы доставить ребенка для дальнейшего наблюдения и лечения в детскую областную больницу в Южно-Сахалинске.

В детском саду медработник оказал малышу первую помощь, после чего его доставили в ЦРБ. Там ему оказала помощь реанимационная бригада, были проведены КТ-исследования и другие диагностические и лечебные мероприятия. Сейчас ребенок в сознании. Он вместе с матерью находится в Ногликской ЦРБ. В состоянии ребенка, по данным пресс-службы, наблюдается положительная динамика.

В дошкольном учреждении проводится служебная проверка.