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Жители Уфы почувствовали химический запах в воздухе

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Жалобы на химический запах в воздухе поступили экологам от жителей Уфы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства природопользования и экологии Башкирии.

Накануне поступило 9 обращений, на сегодня уже 92.

Информация передана по подведомственности в региональное управление Роспотребнадзора и Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Между тем, отметил представитель ведомства, сообщения о внештатных ситуациях на предприятиях, которые могли повлечь загрязнение воздуха, в Минэкологии республики не поступали.

По данным Башгидромета, со 2 мая в Уфе наблюдаются "неблагоприятные метеоусловия, которые способствуют накоплению вредных веществ от выбросов и в сочетании с выхлопными газами от автотранспорта приводят к ухудшению качества воздуха", отметили в пресс-службе.

Башкортостан Башкирия Уфа

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