Уровень сероводорода в воздухе в Уфе превысил ПДК в 2,1 раза

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода зафиксировано в Уфе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства экологи и природопользования во вторник.

"Автоматизированная станция контроля атмосферного воздуха в районе парка "Нефтехимик" зафиксировала превышение ПДК по сероводороду в 2,1 раза", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что жители Уфы массово жалуются на химический запах в воздухе. По данным пресс-службы Минэкологии, с понедельника, 31 мая, в ведомство поступило более 90 обращений от горожан.

"Вероятными источниками выброса загрязняющих веществ, которые могут рассредоточиться в масштабе города, являются объекты нефтепереработки, нефтехимии и теплоэнергетики, расположенные в северной части", - отмечал представитель министерства.

При этом информации о внештатных ситуациях на предприятиях, которые могли повлечь загрязнение воздуха, в Минэкологии республики не поступало.

Вместе с тем, по данным Башгидромета, со 2 мая в Уфе наблюдаются "неблагоприятные метеоусловия, которые способствуют накоплению вредных веществ от выбросов и в сочетании с выхлопными газами от автотранспорта приводят к ухудшению качества воздуха", отметили в пресс-службе.