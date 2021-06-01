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Путин попросил главу "Сургутнефтегаза" поддержать многодетного сотрудника

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заочно попросил главу "Сургутнефтегаза" Владимира Богданова оказать помощь многодетному сотруднику, упомянув о больших финансовых возможностях компании.

Во вторник, в Международный день защиты детей, Путин провел в режиме видеоконференцсвязи встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Одного из участников встречи, работающего в "Сургутнефтегазе", президент попросил рассказать, как ему помогает компания. Тот сообщил, что получил путевку в санаторий - правда, бесплатная она только для него, а за членов семьи нужно доплачивать.

"Владимир Леонидович (Богданов, гендиректор "Сургутнефтегаза" - ИФ) вроде такой не жадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит там в "Сургутнефтегазе", компания большая, богатая, такие семьи мог бы поддержать напрямую, многодетные", - сказал Путин.

"А, Владимир Леонидович, хорошо? Он слышит нас наверняка, и поможет", - добавил президент.

"Сургутнефтегаз" - обладатель крупнейших среди российских компаний ликвидных финансовых ресурсов. Так называемая кубышка НК - деньги, в основном размещенные на банковских депозитах - на конец первого квартала 2021 года составляла 3,78 трлн рублей.

Владимир Путин Владимир Богданов Сургутнефтегаз

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