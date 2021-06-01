Титов высказался за взаимное признание российской и китайской вакцин

Это помогло бы восстановить деловые контакты между двумя странами, считает бизнес-омбудсмен

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что эффективной мерой для восстановления активности деловых контактов между Россией и Китаем могло бы стать взаимное признание российской и китайской вакцины против COVID-19.

"Мы, конечно, понимаем всю сложность реализации этого предложения, но эффективной мерой стало бы взаимное признание вакцин и снятие ограничений на въезд в Россию и Китай для тех граждан наших стран, которые сделали прививку российской или китайской вакциной. Это бы серьезно способствовало восстановлению наших деловых контактов", - сказал Титов во вторник на международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".

По мнению Титова, который также является председателем российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития (РККД), пандемия серьезно отразилась на интенсивности деловых контактов двух стран.

"Нам кажется, что руководство наших стран, ни в коем случае не подвергая опасности здоровье наших граждан, соблюдая санитарную противоэпидемическую безопасность, могло бы сделать ряд шагов для восстановления объема наших взаимных контактов", - считает Титов.

Бизнес-омбудсмен отметил, что в настоящее время основа российско-китайских экономических отношений - это крупные проекты. Однако, отметил Титов, важно развивать и межрегиональное сотрудничество, отношения в сфере малого и среднего бизнеса.

"Нам кажется, что одним из приоритетов является межрегиональное сотрудничество, в частности, в сфере прямых инвестиций в проекты государственно-частного партнерства. Здесь огромный потенциал и в строительстве, и в добыче полезных ископаемых, в топливной отрасли, в транспортной инфраструктуре и т.д.", - сказал Титов.