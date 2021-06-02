Суд в Коми взыскал с "ЛУКОЙЛа" 6 млн рублей за загрязнение земель

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Коми по иску Росприроднадзора взыскал с ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" почти 6 млн рублей ущерба, причиненного землям под Ухтой в результате загрязнения нефтесодержащей жидкостью. Об этом говорится в материалах суда.

Суд установил, что 18 мая 2019 года в управление Росприроднадзора по Коми поступило сообщение о разливе нефтесодержащей жидкости в результате выдавливания прокладки фланцевого соединения скважины N6В на производственную площадку нефтешахты N3 НШПП "Яреганефть" "ЛУКОЙЛ-Коми" с частичным попаданием на прилегающую территорию.

Площадь загрязнения тогда оценили в 1 639 квадртных метров. Общий размер вреда, причиненного землям, оценен почти в 6,4 млн рублей.

Компания не стала его возмещать, управление Росприроднадзора по Коми и Ненецкому автономному округу обратилось в суд.

Арбитражный суд зачел понесенные ответчиком затраты на проведение технической и биологической рекультивации земель в размере почти 477 000 рублей. По итогам рассмотрения дела суд удовлетворил исковые требования частично, взыскав с "ЛУКОЙЛ-Коми" около 5,9 млн рублей.

ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" - дочернее общество ПАО "ЛУКОЙЛ", зарегистрированное 12 апреля 2001 года. Компания - один из крупнейших недропользователей Северо-Запада России. Она работает в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции на территории Коми и Ненецкого автономного округа. В состав ООО входят территориальные производственные предприятия "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз", "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз", "ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз", а также Нефтешахтное управление "Яреганефть", Управление производственно-технической комплектации и Усинский газоперерабатывающий завод.