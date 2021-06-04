Второе уголовное дело возбудили из-за разлива нефти в НАО и Коми

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Дело о загрязнении воды возбудили в Коми после утечки на Ошском месторождении в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МВД.

По факту попадания нефтесодержащей жидкости в реку Колву полиция Усинска возбудила уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ (загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, повлекшее причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному и сельскому хозяйству).

Как сообщает пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", по данным на 1 июня, в двух регионах продолжаются работы по устранению последствий утечки нефтесодержащей жидкости. Задействовано около 230 работников предприятия и подрядных организаций, 150 единиц техники. Ведется очистка береговой линии реки Колвы, вдоль которой из-за спада воды после паводка частично остаются фрагменты нефтепродуктов. По той же причине незначительные проявления нефтепродуктов зафиксированы в береговой зоне Усинского района. Мониторинг водной поверхности и береговой линии ведется круглосуточно.

Утечка нефти была обнаружена 11 мая. Причиной стала разгерметизация трубопровода на Ошском месторождении в НАО. В тот же день на реке Колве в Усинске (Коми, граничит с НАО) образовалась радужная пленка. Источник загрязнения – нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения – приостановил работу. В Усинске, а также Ижемском и Усть-Цилемском районах Коми был объявлен режим ЧС.

Глава Коми Владимир Уйба сообщал, что на территории республики разлилось от 6 до 7 тонн нефти. По его словам, сбор нефтепродуктов займет 2-3 недели. Он также заверял, что угрозы обитающей в Колве рыбе нет, превышений ПДК не выявлено.

Пресс-служба администрации Усинска со ссылкой на "ЛУКОЙЛ-Коми" сообщала, что из-за разгерметизации нефтепровода в НАО разлилось, по предварительной оценке, 90 тонн нефтепродуктов. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, в свою очередь, говорила, что на грунт вылилось порядка 100 тонн, из них 9 тонн попало в реку. Возбуждено уголовное дело по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

21 мая пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" сообщала, что участок суши, где ранее была локализована утечка нефтесодержащей жидкости, очищен на 70%, завершаются работы по сбору нефтепродуктов с водной поверхности в рамках комплекса мероприятий по устранению последствий разгерметизации трубопровода между мультифазной насосной станцией Ошского месторождения и дожимной насосной станцией №5 Харьягинского месторождения.

"Работы по технической и биологической рекультивации участка суши будут организованы в ближайшее время. На территории Коми и Ненецкого автономного округа на реке Колва действуют 7 рубежей реагирования, на которых завершаются работы по сбору нефтепродуктов с водной поверхности. В превентивных целях установлены дополнительные рубежи на реках Уса и Печора у сел Мутный Материк, Щельябож и деревни Захарвань", - говорилось в сообщении.

Нарьян-Марский городской суд приостановил работу нефтесборного коллектора, из которого произошла утечка.

Президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что экосистема в Коми после разлива нефти полностью восстановлена.