Пострадавшие при взрыве баллона подростки получили ожоги

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В МЧС Вологодской области сообщили, что пять подростков, которых госпитализировали из поселка "Урожайный", получили ожоги. Ранее источник "Интерфакса" сказал, что они во вторник попытались разобрать газовый баллон, он был под давлением и взорвался.

При этом в поселке полностью сгорел бесхозный деревянный дом, уточнили в МЧС. Сигнал о пожаре поступил в ведомство 1 июня в 21.51. Работник порта на реке Сухон сообщи, что видит на другом берегу у деревни Бильнево открытый огонь.

Оказалось, что там горела бесхозная не огороженняа постройка размерами 4х7 м. По предварительной версии, она сгорела из-за неосторожного обращения с огнем.

До вызова пожарных в скорую помощь позвонила женщина. Она сообщила, что к ней домой постучались подростки с ожогами. Пятерых доставили в Вологодскую ЦРБ, уточнили в МЧС.

Источник в больнице ранее говорил "Интерфаксу", что за ночь некоторым детям стало хуже. Утром трое из них были в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней степени тяжести.